Laut der Zeitung „Welt“ wurde die Bundeswehr vergangene Woche mit der Durchführung einer sehr „wichtigen“ und „ungewöhnlichen“ Mission beauftragt. Die Soldaten und Soldatinnen sollen in der Umgebung der mecklenburgischen Stadt Ueckermünde am Stettiner Haff dabei helfen, unter anderem das Unkraut zu beseitigen und den Schmutz entfernen.

Zu diesem dreitägigen Einsatz in Ueckermünde waren am Dienstag rund 100 Angehörige des Jägerbataillons 413 aus Torgelow mit Schaufeln und Hacken ausgerückt.

Wie Kompaniechef Martin Rolle mitteilte, habe die Bundeswehr dem Bürgermeister die Hilfe angeboten.

Hintergrund sei ein Patenschaftsvertrag zwischen einer Kompanie der Jägereinheit und Ueckermünde.

Beim ersten derartigen Einsatz geht es nicht nur um Unkrautbeseitigung, sondern auch um die Verschönerung der Stadt. Es werde demnach gemauert und auch die Landschaft soll umgestaltet werden.

So soll beispielsweise ein Graben an den Dünen am Strand entstehen, damit der Strandsand nicht immer die Promenade zuschüttet. Zudem sollen eine Mauer in der Innenstadt neu verfugt und ein Schulhof neu hergerichtet werden.

Unterstützung in #Ueckermünde: Eine langjährige #Patenschaft des Jägerbataillons 413 aus #Torgelow ermöglicht es aktuell, die Stadt bei einigen Bauprojekten zu unterstützen. So wurden Pflasterarbeiten auf einem Schulhof beendet, damit dieser pünktlich zur Einschulung fertig ist. pic.twitter.com/OYrKB8cZEQ — Bundeswehr (@bundeswehrInfo) 7 августа 2019 г.

​Rolle zufolge könnte ein solcher Einsatz wiederholt werden. Der nächste Sommer komme dafür jedoch nicht in Frage, da die Soldaten zu diesem Zeitpunkt eine militärische Mission durchführen würden.

Die Stadt Seebad Ueckermünde gilt mit seiner sanierten Altstadt samt Hafen als Perle am deutsch-polnischen Stettiner Haff und ist die östlichste Hafenstadt Deutschlands.

awm/mt