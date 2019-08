Auch Jahrzehnte nach Tschernobyl-Desaster: Thüringer Wildschweine radioaktiv belastet

In Thüringen haben Jäger im vergangenen Jahr insgesamt 81 Wildschweine nicht in den Handel bringen können. Es liegt an der zu hohen radioaktiven Belastung: Auch 33 Jahre nach der Tschernobyl-Katastrophe sind in manchen Gebieten Deutschlands bestimmte Pilz- und Wildarten immer noch stark radioaktiv verseucht.