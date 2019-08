Kooperation SPD Linkspartei, Regierungsaus in Italien, Weltklimarat fordert schnelles Handeln

Nachrichtenüberblick: USA drohen Deutschland mit Truppenabzug; Proteste am Hongkonger Flughafen; Regierung in Italien gescheitert; Auch SPD Generalsekretär für Kooperation mit Linkspartei; Weltklimarat fordert schnelles Handeln

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Freitag geschehen ist.

USA drohen Deutschland mit Truppenabzug

Kurz vor den geplanten Europa-Reisen von US-Präsident Donald Trump verschärfen die USA ihre Drohungen mit einem Teilabzug ihrer Truppen aus Deutschland . Es sei wirklich beleidigend zu erwarten, dass der US-Steuerzahler weiter mehr als 50.000 Amerikaner in Deutschland bezahle, aber die Deutschen ihren Handelsüberschuss für heimische Zwecke verwenden, sagte der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, der DPA.

Proteste am Hongkonger Flughafen

Die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong steht vor einer neuen Protestwelle am Wochenende. Demonstranten planten von heute bis Sonntag unter anderem im Flughafen der Finanzmetropole Proteste gegen die Regierung. Wie die Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“ berichtete, wurden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Auch gab der Flughafenbetreiber eine Warnung an Reisende aus, genügend Zeit einzuplanen. Für Samstag und Sonntag waren zudem neue Protestmärsche im Zentrum der chinesischen Sonderverwaltungszone geplant.

Regierung in Italien gescheitert

Nach nur 14 Monaten an der Macht ist die Allianz aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung in Italien krachend gescheitert. Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini sieht keine Zukunft mehr für das Regierungsbündnis und fordert eine Neuwahl. Regierungschef Giuseppe Conte könnte sich nun der Vertrauensfrage im Parlament stellen.

Auch SPD Generalsekretär für Kooperation mit Linkspartei

Nach der kommissarischen SPD-Chefin Dreyer zeigt sich auch Generalsekretär Klingbeil offen für eine Koalition mit der Linkspartei. Nach der nächsten Bundestagswahl werde es sicherlich Debatten über politische Konstellationen jenseits der Großen Koalition geben, sagte Klingbeil der „Passauer Neuen Presse“. Dazu gehöre auch Rot-Rot-Grün. Zuvor hatte Dreyer erklärt, sollte es eine Mehrheit links von der Union geben, müsse das Gemeinsame gesucht und das Trennende analysiert werden.

Weltklimarat fordert schnelles Handeln

Angesichts eindringlicher Mahnungen des Weltklimarats fordern Politiker und Umweltschützer ein Umdenken in der Landwirtschaft. Umweltministerin Svenja Schulze wertete den Sonderbericht zu Klimawandel und Landnutzung als Beleg dafür, dass Deutschland unter anderem mehr Ökolandbau brauche. Dem Bericht zufolge waren Landwirtschaft, Forstwirtschaft und andere Landnutzung von 2007 bis 2016 weltweit für fast ein Viertel der gesamten vom Menschen verursachten Netto-Ausstöße von Treibhausgasen verantwortlich.

ai/dpa