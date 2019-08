Auch mussten mehr als 500 Flüge gestrichen werden. Ein 64-jähriger Mann kam ums Leben, nachdem er beim Fällen von Bäumen am späten Donnerstagabend zu Boden geworfen wurde.

Starting to lose daylight. Wind and rain picking up in Ishigaki as main rain bands start hitting the island - super #typhoon #Lekima #japan pic.twitter.com/hDWmyzlmOR — James Reynolds (@EarthUncutTV) 8. August 2019​

Mehr als 2500 Menschen in hochwassergefährdeten Gebieten wurden evakuiert. „Lekima” wütete am Freitag auch über einigen kleinen südjapanischen Inseln. Es wurde erwartet, dass der Sturm am Samstag das chinesische Festland erreicht. Dort gaben die Behörden eine Warnung aus.

​Starkes Erdbeben

Zuvor war berichtet worden, dass ein Erdbeben der Stärke 6 Taiwan erschüttert hatte. Das Beben ereignete sich am Donnerstagmorgen in einer Tiefe von 22,5 Kilometern, wie Taiwans Wetterbüro mitteilte. Das Zentrum lag demnach 36,5 Kilometer entfernt vom östlichen Landkreises Yilan. Mehr als 1000 Familien in Nordtaiwan und in der Hauptstadt Taipeh, wo das Beben ebenfalls zu spüren war, blieben ohne Strom. Viele Menschen wurden geweckt, weil Gegenstände in ihren Häusern herunterfielen. In der Stadt Neu-Taipeh, die an die Hauptstadt Taipeh angrenzt, wurde eine Frau leblos unter einem umgestürzten Schrank entdeckt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

ai/dpa