Internet feiert lachenden Trump-Gegner

Vor allem im Internet ist Alex Kack seit wenigen Tagen bekannt, wie ein bunter Hund. Oder eher wie ein grüner Hund, denn das hellgrüne Hemd des jungen US-Amerikaners hat ihm auf Twitter den Spitznamen #greenshirtguy eingebracht. Doch was war eigentlich passiert?

​Der Hintergrund der plötzlichen Berühmtheit: Das Verhalten von Alex Kack bei einer Stadtratssitzung in Tucson, Arizona. Dort wurde diskutiert, ob die Stadt zur „Sanctuary City” gemacht werden soll. So nennt man in den USA eine Stadt, die illegale Immigranten nicht verfolgt. Als plötzlich zwei Trump-Anhänger in die Sitzung platzen.

Eine Frau mit einer Make America Great Again-Cappy beginnt plötzlich zu brüllen, sie ruft nach strikteren Einwanderungsgesetzen und filmt sich dabei mit ihrem Smartphone. Sie und ihr Sitznachbar stehen auf und halten Plakate mit rassistischen Sprüchen hoch. Die Umherstehenden schweigen oder brüllen dazwischen. Nicht so Alex Kack: Der 28-Jährige findet die Situation so absurd, dass er einfach nicht anders kann: Er fängt herzhaft an zu lachen.

​Die Szene verbreitete sich vor allem unter Trump-Gegnern rasend schnell und tausendfach auf Twitter. „#Greenshirtguy hält die Stimmung des Jahres fest”, heißt es. Der unfreiwillige Internetstar selbst sagte der „Washington Post”:

„Es passierte so plötzlich und es war total absurd. Die kommen in dieses formelle öffentliche Umfeld, nehmen sich die Zeit, um hierher zu reisen, aufzutauchen und rassistische Obszönitäten zu schreien. Zu welchem Zweck?"

Auf Twitter stellt sich Alex Kack zwar als „just another nobody“ vor, also als „nur ein anderer Niemand“. Doch das Video hat den 28-jährigen Menschenrechtsaktivisten bekannt gemacht. Der junge Mann ist Mitglied der Initiative „People’s Defense“, die sich für eine Änderung des Stadtgesetzbuches einsetzt, die lokale Polizeibehörden hindern soll, bei der Durchsetzung nationaler Einwanderungsgesetze mit den Bundesbehörden zusammen zu arbeiten.