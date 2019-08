Starker Tornado in Luxemburg, schwere Unwetter in Deutschland – Videos und Fotos

Ein Tornado hat in Luxemburg eine Schneise der Verwüstung gezogen. Auch in Deutschland toben am Freitag schwere Unwetter. Davon bleiben auch große Sportereignisse wie der DfB-Pokal nicht verschont.

Ein Tornado hat am Freitagabend im Südwesten von Luxemburg schwere Schäden angerichtet. 19 Menschen wurden nach Angaben des Portal „Rtlnieuws” verletzt, davon zwei schwer. Zvuor war die Rede von 14 Verletzten.

Besonders hart getroffen habe es den Ort Petingen und Kaerjeng. Dort wurden einer offiziellen Mitteilung zufolge insgesamtrund 160 Häuser beschädigt oder abgedeckt. Mehr als 1000 Notrufe gingen innerhalb weniger Minuten bei Polizei und Feuerwehr ein.

Notunterkünfte

In den beiden Orten wurden Notunterkünfte für Bürger eröffnet, die durch den Tornado obdachlos wurden. Die Polizeipräsenz in den Orten sei verstärkt worden, hieß es weiter. Der Krisenstab warnte die Bevölkerung davor, sich in die Nähe von umgestürzten Strommasten zu begeben. Die Stromversorgung des Großherzogtums sei jedoch nach einigen lokalen Ausfällen nicht gefährdet. Regierungschef Xavier Bettel teilte über Twitter mit, es sei ein Krisenstab eingerichtet worden. „Die Regierung hilft den Betroffenen”, schrieb er.

Nodeems e Tornado iwwert de Süden ewech gezunn ass a staark Schied hannerlooss huet ass mam @MINTLuxembourg a Haut-Commissariat à la protection nationale eng Cellule de Crise ageruff gi fir eis e Rapport iwwer d’Situatioun ze maachen. D’Regierung steet de Betraffenen zur Säit. pic.twitter.com/sQmD9nQXo6 — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 9. August 2019

​Dass es sich um einen Tornado gehandelt habe, sei gesichert, sagte der Meteorologe Marco Manitta vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitagabend. Dies belegten zahlreiche Bilder und Videoaufnahmen aus unterschiedlichen Quellen, erklärte er. Der Tornado habe schwere Schäden verursacht, vor allem in Petingen, erklärte Manitta.

Via het RTL Nieuws van #Luxemburg zijn nu meer beelden vrijgekomen van de schade door de #tornado die deze namiddag over de plaats #Péteng trok. Meer beelden zijn te vinden op: https://t.co/0NKoJVZuXP pic.twitter.com/ZDX2VhiQYr — RobertDeVries.net (@weermanrobert) 9. August 2019​

„Schneise der Verwüstung”

Bilder aus dem betroffenen Gebiet zeigten die Verheerungen: Autos, die von Dachziegeln und Gebäudeteilen beschädigt wurden, durch die Luft wirbelnde Gegenstände. Betroffen war auch der Ort Niederkerschen und seine Umgebung.

Ein Sprecher der Luxemburger Polizei berichtete von einer „Schneise der Verwüstung”, die sich fünf, sechs oder sieben Kilometer weit ziehe. Mehrere Gebäude seien unbewohnbar und Notunterkünfte eingerichtet. Zahlreiche Einsatzkräfte waren im Einsatz.

„Alle verfügbaren Einheiten und Hilfsdienste sind vor Ort”, sagte der Sprecher.

Auch auf deutscher Seite - im benachbarten Saarland, in Rheinland-Pfalz sowie Baden-Württemberg - gab es den Angaben zufolge schwere Unwetter. In Rheinland-Pfalz waren besonders die Städte Neuwied und Koblenz betroffen. Hier wurden Gullydeckel aufgeschwemmt und Straßen teils überflutet, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz sagte.

Unwetter in Deutschland

In Baden-Württemberg verzögerte sich der Anstoß des DfB-Pokalspiels zwischen den Fußballclubs SV Sandhausen und Borussia Mönchengladbach wegen eines Gewitters. Bei heftigem Regen war zwischenzeitlich auch das Flutlicht im Hardtwald-Stadion des Fußball-Zweitligisten Sandhausen ausgegangen. Die Zuschauer in den unteren Rängen wurden gebeten, sich in Sicherheit zu bringen.

The calm before the actual storm: Kick-off in Sandhausen has been delayed ℹ️🌩️ #DFBPokal #SVSBMG pic.twitter.com/uI06FNmsey — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) 9. August 2019

​Bei einem Blitzeinschlag im baden-württembergischen Rosenfeld-Heiligenzimmern wurden 15 Fußballer verletzt. Der Blitz schlug während des Trainings am Freitagabend in der Nähe des Sportplatzes ein, wie ein Polizeisprecher sagte. Dadurch erlitten die Spieler im Alter von 19 bis 48 Jahren leichte Verletzungen. Eine Person war kurzzeitig bewusstlos. Ein Großaufgebot an Sanitätern kam zu dem Sportplatz und brachte die Fußballer vorsorglich ins Krankenhaus.

Im Saarland brachten mancherorts entwurzelte Bäume den Verkehr ins Stocken, Straßen wurden überspült und Keller liefen voll Wasser. Eine Autofahrerin wurde bei einem Unfall bei Beckingen leicht verletzt, als ein Ast auf ihren Wagen fiel.

​

In Erfurt fiel bei den Domstufenfestspielen die Premiere der ersten Musical-Fassung von Umberto Ecos „Der Name der Rose” teils ins Wasser: Eine starke Regenfront mit Gewitter führte dazu, dass die Aufführung vorzeitig abgebrochen werden musste. Die rund 2000 Premierenbesucher erlebten vor der imposanten Kulisse des Mariendoms knapp die Hälfte des Stückes.

Auch in Bayern waren am Abend schwere Gewitter zu erwarten. „Ein Gewitterkomplex zieht gerade in Richtung Nürnberg”, sagte Manitta am späten Freitagabend. Noch bis Samstagmorgen seien südlich von Offenburg immer wieder Gewitter zu erwarten. „Am Samstag geht es dann in Südostbayern weiter. Doch mit geringerem Unwetterpotenzial als heute - auch im Bereich der Nordseeküste könne es ungemütlich werden.”

​ai/dpa