US-Milliardär Jeffrey Epstein begeht Selbstmord im Gefängnis

US-Milliardär Jeffrey Epstein ist US-Medien zufolge tot in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden worden. Er soll Suizid begangen haben. Darüber berichten unter anderem „ABC News” und „New York Post”.

Der 66-Jährige war des vielfachen Missbrauchs minderjähriger Mädchen angeklagt. Der Prozess gegen ihn sollte im Juni 2020 beginnen.

WATCH: ABC News Special Report: Disgraced financier Jeffrey Epstein committed suicide overnight in his Lower Manhattan jail cell where he had been held pending trial on federal sex trafficking charges, three law enforcement officials told @ABC News. https://t.co/62ck8x1HNG pic.twitter.com/Ugd5VZjHZj — ABC News (@ABC) 10. August 2019

Vor rund vier Wochen wurden neue Vorwürfe gegen den Unternehmer erhoben. Die New Yorker Staatsanwaltschaft beschuldigte ihn, im Zeitraum von 2002 bis 2005 Dutzende Mädchen missbraucht und zur Prostitution angestiftet zu haben. Epstein plädierte auf nicht schuldig.

Selbstmordversuch

Epstein soll bereits im vergangenen Monat einen Selbstmordversuch begangen haben. Die Gefängniswächter im Manhattan’s Metropolitan Correctional Center hatten ihn am 23. Juli in fast bewusstlosem Zustand mit Blutergüssen am Nacken entdeckt.

Die „New York Times” berichtete früher unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Epstein am 6. Juli in New York verhaftet worden war. Laut dem Sender CBS Miami wurde er nach der Landung seines privaten Jets am Flughafen von New Jersey von Beamten gestoppt. Seine Wohnung in New York wurde demnach durchsucht.

„Massagen” in der Villa in Palm Beach

Seit den ersten öffentlich bekannten Vorwürfen gegen Epstein sind mehr als zehn Jahre vergangen. 2007 wurde ihm zur Last gelegt, Dutzende minderjährige Mädchen belästigt zu haben. Er soll sie für „Massagen” in seine Villa in Palm Beach gerufen und sie dazu aufgefordert haben, sich dabei auszuziehen. In manchen Fällen soll es auch zu sexuellem Missbrauch gekommen sein.

jeg/sb