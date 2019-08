36 Stunden lang im Moor steckengeblieben: Russische Oma versucht Bär in die Flucht zu brüllen

In der russischen Fernost-Region Chabarowsk hat eine 83-Jährige einen schockierenden Zwischenfall erlebt. Beim Pilzesammeln blieb die Rentnerin an einer sumpfigen Stelle für rund 36 Stunden stecken, während sich in der Nähe ein Bär befand, berichtete die ehrenamtliche Such- und Rettungsorganisation Liga Spas auf Instagram.