Eine junge Frau ist in Neu-Ulm in Bayern in der Nacht zum Samstag auf der Suche nach ihrem Handy in die Donau gestiegen, um nach dem Gerät zu tauchen. Kurze Zeit später verschwand sie spurlos. Das Handy war ihr laut Zeugenaussagen aus der Hand in den Fluss gefallen, meldet das Portal der „Tageszeitung“.