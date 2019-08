Acht Zivilisten bei Luftangriff arabischer Koalition im Jemen getötet – Huthi-Rebellen

Demnach sind Frauen und Kinder unter den Todesopfern. Weitere elf Menschen wurden verletzt.

Seit 2014 dauert im Jemen ein militärisch-politischer Konflikt zwischen der Regierung und den Huthi-Rebellen der schiitischen Bewegung „Ansar Allah“ an. Seit März 2015 wird die Regierung von der saudisch geführten Militärallianz unterstützt.

Im Dezember 2018 hatten die Konfliktparteien bei einem Treffen in Stockholm, das unter der UN-Schirmherrschaft stattgefunden hatte, unter anderem den Gefangenen-Austausch, den Waffenstillstand in der Hafenstadt Hodeidah am Roten Meer und deren Übergabe an die Vereinten Nationen durch die Huthi-Rebellen vereinbart.

asch/ae