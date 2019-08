„Er kann ja Migranten in seinen Villen unterbringen“: Salvini verspottet Richard Geres Engagement

Am Freitag hatte Gere das Rettungsschiff besucht und mit seiner Jacht Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs als humanitäre Hilfe gebracht. Zudem schloss sich Gere einer Pressekonferenz der Nichtregierungsorganisation Open Arms auf der italienischen Insel Lampedusa an und rief die europäischen Staats- und Regierungschefs auf, eine Lösung für das Schiff, das in internationalen Gewässern in der Nähe der Insel treibt, zu finden.

„Da der großzügige Millionär sich Sorgen über das Schicksal der Einwanderer an Bord der „Open Arms“ macht, danken wir ihm: Er wird in der Lage sein, sie alle in seinem Privatjet nach Hollywood zu bringen und in seinen Villen unterzubringen“, äußerte Salvini in einer Erklärung nach Geres Pressekonferenz.

Die „Open Arm“ darf keinen italienischen Hafen anlaufen, da Italiens Behörden sich weigern, das Schiff in die einheimischen Gewässer zu lassen: Die 2018 gewählte Regierung des Landes will die illegale Einwanderung bekämpfen.

asch /ae/