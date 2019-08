Sächsische Schweiz: Mann stürzt beim Klettern und stirbt

Ein Mann ist beim Klettern in der Sächsischen Schweiz von einem Felsen gestürzt und an seinen Verletzungen gestorben.

Der 34-Jährige, der laut Polizeiangaben auch beruflich kletterte, soll am Sonntag mit einem Freund am kleinen Gansfelsen in der Nähe von Rathen unterwegs gewesen sein. Aus zunächst ungeklärter Ursache stürzte der Profi-Sportler zehn bis zwölf Meter in die Tiefe.

Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber geborgen, sein Begleiter wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut.

