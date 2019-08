Klingbeil weist Kritik zurück, Gratis-Bahnfahrten für Soldaten, Überzuckerungstag

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Montag geschehen ist.

Klingbeil weist Kritik zurück

Wehrbeauftragter pocht auf Gratis-Bahnfahrten für Soldaten

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat Kritik am Verfahren zur Suche einer neuen Parteispitze zurückgewiesen. Hätte man das alte Verfahren beibehalten wollen, dass einfach die nächsten von der Liste den SPD-Vorsitz übernehmen, dann hätte man gar nichts ändern brauchen, sagte Klingbeil in der ARD. Die SPD steht in Umfragen derzeit bei 11,5 bis 14,5 Prozent. Im Rennen um ihre Nachfolge gibt es derzeit mehrere Bewerber, darunter aber eher unbekannte Namen.

Das Ringen um Gratis-Bahnfahrten für Soldaten in Uniform stößt beim Wehrbeauftragten des Bundestags, Hans-Peter Bartels, auf Unverständnis. Von 450 Bundesbürgern sei einer Soldat. Wenn man für deren besonderen Dienst eine besondere Wertschätzung zum Ausdruck bringen wollte, könne das wohl nicht an der Frage der Kostenrechnung eines besonders staatsnahen Unternehmens scheitern, sagte Bartels den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Taliban und USA beenden Gesprächsrunde

Die USA und die radikalislamischen Taliban haben ihre jüngste Gesprächsrunde über Wege zum Frieden in Afghanistan im Golfemirat Katar offenkundig beendet. Beide Teams hätten bis 2:30 Uhr morgens (Ortszeit) gearbeitet, teilte ein Taliban-Sprecher auf Twitter mit. Die Gespräche seien lang und nützlich gewesen. Nun würden beide Seiten mit ihrer Führung über die weiteren Schritte beraten.

Brauchen Deutschlands Geld für Amazonas nicht

Brasilien braucht für den Schutz des Regenwaldes nach Aussage von Präsident Jair Bolsonaro kein Geld aus Deutschland. So reagierte der Staatschef auf die Ankündigung des Bundesumweltministeriums, wegen der stark zunehmenden Rodung im Amazonasgebiet die Förderung von Projekten zum Schutz von Wäldern und Artenvielfalt in Brasilien zu beenden. Bolsonaro will die Amazonasregion wirtschaftlich stärker nutzen, keine weiteren Schutzgebiete ausweisen und mehr Rodungen zulassen.

Überzuckerungstag

Kinder und Jugendliche in Deutschland erreichen nach einer Berechnung der Verbraucherorganisation Foodwatch heute den „Überzuckerungstag” - sie haben dann laut Studiendaten schon so viel Zucker konsumiert wie für ein ganzes Jahr empfohlen.