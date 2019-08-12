Kamtschatka: Touristenstrecke durch hungrige Bären versperrt

Etwa 70 Bären befinden sich an der Strecke und sind aggressiv gegenüber Menschen und ihren Artgenossen. Grund dafür ist demnach der Mangel an Rotlachs an der Stelle des Flusses, wo die Fische zum Laichen hinkommen.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Информация для туркомпаний: в Южно-Камчатском заказнике приостановлено действие маршрута на реке Хакыцин. . Это связано с небезопасной обстановкой, которая сложилась в результате слабых заходов нерки в одно из крупнейших нерестилищ бассейна Курильского озера и недостатка корма у медведей. На побережье реки, вдоль которой проходит популярный туристический маршрут «Загадки Хакыцина» наблюдается крупное скопление голодных хищников. . В настоящее время сложилась нехарактерная для августа ситуация – нерестилища нерки в реке Хакыцин не заполнены, заходят лишь единичные экземпляры лососей. Обычно в этом районе в конце лета наблюдается массовый нерестовый ход нерки. Медведи в ожидании пищи концентрируются на берегу реки. На четырёхкилометровом участке от устья Хакыцина до урочища Сыпучий Камень наблюдается наиболее крупное скопление – до 70 взрослых особей. . «В условиях острого дефицита пищи между животными часто возникают конфликты. На фоне учащения случаев внутривидового хищничества повышаются риски проявления агрессии медведей и по отношению к человеку. Считаем, что в настоящий момент, в условиях повышения уровня стресса животных необходимо приостановить функционирование маршрута до возможного массового захода в реку нерки и насыщения медведей либо до снижения концентрации зверей после их перехода на более благоприятные участки», – сообщил Сергей Колчин, научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН, участник группы мониторинга поведения медведей. . На этой неделе учёным, исследующим медведей, уже пришлось столкнуться с проявлением агрессии зверя. На учётном маршруте, совпадающем с туристическим, взрослый самец атаковал группу из трёх человек. Зверь находился возле остатков добычи – взрослой самки. Медведь бросился из зарослей с расстояния 5 метров, но в последний момент свернул в сторону. Несмотря на богатый опыт исследователей в разрешении конфликтов человека и медведя, у них могло не оказаться времени на применение средств защиты. . ПРОДОЛЖЕНИЕ В КОММЕНТАРИЯХ⬇️⬇️⬇️
„Dies führt natürlich zu Wirtschafts- und Imageverlusten, aber die Sicherheit von Mensch und Tier ist für uns Priorität“, sagte der Direktor des Naturreservats.
ak/ip/sna
Alle Kommentare
neue Kommentare anzeigen (0)