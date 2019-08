Kamtschatka: Touristenstrecke durch hungrige Bären versperrt

Dutzende hungrige Bären haben eine Touristenstrecke am Fluss Chakytsin in der Region Kamtschatka blockiert. Dies teilte das Kronozki-Naturreservat mit.

Etwa 70 Bären befinden sich an der Strecke und sind aggressiv gegenüber Menschen und ihren Artgenossen. Grund dafür ist demnach der Mangel an Rotlachs an der Stelle des Flusses, wo die Fische zum Laichen hinkommen.

Falls dieses Problem nicht gelöst werde, sollten die Touristen-Programme geschlossen werden.

„Dies führt natürlich zu Wirtschafts- und Imageverlusten, aber die Sicherheit von Mensch und Tier ist für uns Priorität“, sagte der Direktor des Naturreservats.

ak/ip/sna