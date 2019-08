Geheime Atomwaffenforschung am „neuen Erzeugnis“: Rosatom gibt Details über Unfall preis

Mitarbeiter des Atomwaffenzentrums in Sarow sind laut dem Rosatom-Chef Alexej Lichatschjow im Gebiet Archangelsk (Nordwesten Russlands) bei der Erprobung eines „neuen Erzeugnisses“ ums Leben gekommen. Lichatschjow zufolge wird der Staatskonzern die Arbeit an neuen Waffenmustern bis zu Ende führen – „zum Andenken“ an die gefallenen Kollegen.