Nichts für schwache Nerven: Riesige Wespenspinne frisst Fledermaus – Video

Als die Frau am 7. August zur Arbeit gehen wollte, sah sie draußen am Haus eine Fledermaus, die einer Wespenspinne ins Netz geraten war. Als sie dann nach Hause kam sah sie nach eigenen Worten, wie die Spinne auf die Fledermaus kroch und sie zu „fressen“ begann.

Wespenspinnen ernähren sich hauptsächlich von Insekten, können sich aber auch von kleinen Vögeln und Fledermäusen ernähren, die sich in ihrem Netz verfangen. Sie leben in Kanada, USA, Mexiko und Mittelamerika. Männliche Wespenspinnen weben ein Netz in Zick-Zack-Form, das weibliche Netzwerk ist dagegen rund und hat einen Durchmesser von etwa 60 Zentimetern.

sm/mt