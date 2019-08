Sommerurlaub auf Sri Lanka endet mit Tragödie: Deutsche Familie verunglückt – drei Tote

Die Familie kommt laut der nordrhein-westfälischen Polizeistiftung „David + Goliath“ aus Mülheim. Der Polizei in Sri Lanka zufolge hatten sie deutsche Pässe. Die Deutschen wollten auf Sri Lanka Verwandte besuchen. Die Oma, die Tante mit ihren zwei Kindern und zwei weitere Angehörige holten die Familie demnach am 28. Juli mit einem Minibus vom Flughafen in Katunanayake ab. Sie stießen aber mit einem Gemüselaster zusammen.

Der elfjährige Sohn der Familie, seine 30 Jahre alte Tante und die 53-jährige Oma

Die 32 Jahre alte Mutter des Jungen soll am Dienstag noch immer in einem kritischen Zustand gewesen sein. Der 39-jährige Vater, sein jüngerer Sohn und vier weitere Verwandte aus Sri Lanka wurden laut Polizeiangaben bei dem Unfall leicht verletzt.

ak/mt/dpa