Panne an irischem Flughafen: Jet-Fahrwerk fängt Feuer

Der internationale Flughafen Shannon in Irland hat nach der Panne eines Flugzeuges der „Omni Air International“ mit US-Soldaten an Bord den Flugbetrieb zeitweilig eingestellt.

Wie der irische Fernsehsender RTE mitteilte, hatte das Fahrwerk der Boeing 767-300 während dem Rollen auf der Start- und Landebahn zu brennen begonnen. Die Feuerwehr löschte das Feuer, alle Passagiere und Crewmitglieder wurden in Sicherheit gebracht.

Die Flughafenleitung hat die Information über den Vorfall bestätigt und mitgeteilt, dass die Servicedienste „damit beschäftigt sind, das Flugzeug vom Vorfallort wegzubringen“.

Im Februar 2018 hatte ein US-Jagdflugzeug F-16 nach dem Start vom Militärstützpunkt Misawa in Japan wegen des brennenden Triebwerks zwei Tanks in den See Ogawara abgeworfen und war dann zur Militärbasis zurückgekehrt.

