Sahara-Sommer kehrt zurück – Extreme Hitze kommt wieder auf uns zu

Zuletzt waren die Temperaturen in weiten Teilen Deutschlands und Österreichs eher kühl, manchmal fast schon herbstlich. Doch der Sommer will anscheinend im August noch einmal richtig einheizen. Am Wochenende rechnen Meteorologen kurzzeitig wieder mit extremen Temperaturen.

In Deutschland und Österreich sollten sich die Menschen für das Wochenende teilweise wieder auf extreme Temperaturen einstellen. Ab Donnerstag werden die Temperaturen großflächig ansteigen. Vor allem im Süden, also in Bayern und Österreich, werden Temperaturen über 30 Grad erwartet.

In München dürfte es am Sonntag 34 Grad heiß werden. In Österreich sollen die Temperaturn vor allem im Osten sogar bis auf 35 Grad ansteigen.

Selbst in Berlin knackt das Thermometer die 30-Marke und wird vermutlich 31 Grad zeigen.

Gleich nach dem Wochenende rechnen Meteorologen allerdings wieder mit einem rapiden Rückgang der Temperaturen. In München werden die Temperaturen schon am Dienstag nur noch die Hälfte betragen – 17 Grad.

Wer den Sommer noch mal genießen will, sollte sicherlich dieses Wochenende dazu nutzen.

ng/mt