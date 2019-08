„Nein“ zu McGregors Whiskey: MMA-Star antwortet mit einem Schlag ins Gesicht älteren Mannes

Der irländische MMA-Kämpfer Conor McGregor ist auf ein Video eingefangen worden, in dem zu sehen ist, wie der Sportler einen älteren Mann ins Gesicht schlägt.

Der Vorfall ereignete sich laut dem Portal TMZ bereits am 6. April in der Bar „The Marble Arch Pub“ in Dublin. Das Portal berichtet darüber erst heute und veröffentlicht ein entsprechendes Video.

Demnach soll McGregor alle Bar-Gäste mit seinem Whiskey Proper 12 aufgewartet haben. Ein älterer Mann an der Theke habe aber auf das Getränk zweimal verzichtet, worauf der Fighter später mit einem Schlag ins Gesicht des Mannes antwortete.

Andere Barbesucher kamen schnell zu Hilfe und konnten den Sportler wegziehen.

