Australien: Monster-Welle erfasst 20 Selfie-Touristen - Video

Wie es heißt, hätten diese in gefährlicher Nähe zum stürmischen Meer gestanden und Selfies gemacht. Auf einem auf YouTube verbreiteten Video ist zu sehen, wie die Welle die Touristen trifft und niederreißt.

Der Royal-Nationalpark von Sydney ist durch seine Steinbecken, die in ihrer Form einer Acht ähneln, bekannt. Touristen versuchen hier regelmäßig, vor dem Hintergrund der tobenden Wellen Selfies zu machen. So wurde erst vor einer Woche laut dem Blatt ein Tourist gerettet, der nicht mehr selbstständig aus dem Meer an Land gehen konnte.

Im Jahr 2016 soll eine Welle unweit von den Steinbecken gleichzeitig fast 100 Touristen getroffen haben.

7 News at 6pm - Rogue wave at Royal National Park injures three people. PHOTO: https://t.co/cHOJbEDqub #7Newshttps://t.co/gPjJDtEMTd — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) January 10, 2016

​Der Royal-Nationalpark ist ein Nationalpark im Bundesstaat New South Wales von Australien. Er befindet sich 29 Kilometer südlich von Sydney und ist Teil der Metropolregion Sydney.

ns /mt