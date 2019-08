Im bayerischen Skiort Garmisch-Partenkirchen ist eine junge Frau in einem Taxi vergewaltigt worden. Die 24-Jährige wollte laut dem „Münchner Merkur“ nach einem Bierzelt- und Lokalbesucht nach Hause fahren.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist die junge Frau demnach am Marienplatz in ein Taxi gestiegen.

Wenig später habe der Fahrer das Auto gestoppt und sie vergewaltigt. Bei dem Opfer handle es sich um eine US-amerikanische Staatsangehörige.

Laut einer Beschreibung der Polizei ist der Täter ein „südländischer Typ“ ungefähr Ende 20. Er habe ein „gepflegtes Erscheinungsbild“ gehabt.

Die US-Amerikanerin sei leicht verletzt. Sie habe sich schließlich befreien und zu einem Wohnhaus flüchten können. Am nächsten Tag sei der Vorfall der Polizei gemeldet worden.