US-Aufklärungsdrohne nahe Krim-Küste gesichtet

Demnach startete die Drohne von einem italienischen Luftwaffenstützpunkt aus, überwachte unter anderem die Trennungslinie im Donbass in der Ostukraine und begab sich schließlich Richtung Grenze zu Russland.

Gegen 17 Uhr Moskauer Zeit (16 Uhr MESZ) wurde die Maschine an der russischen Schwarzmeerküste gesichtet: Sie machte einen Rundflug um die Halbinsel Krim und begab sich Richtung Krasnodar.

17:35 мск.

Разведывательный полёт вдоль Российского🇷🇺 побережья Чёрного моря. pic.twitter.com/FH6vG1lBF1 — PlaneRadar (@ua4wiy_) 17 августа 2019 г.

Ausländische Flugzeuge und Drohnen, vor allem Luftfahrzeuge der US-Luftwaffe, werden in letzter Zeit immer häufiger an der russischen Grenze gesichtet. Trotz der Aufrufe des russischen Verteidigungsministeriums unternehmen sie ihre Aufklärungsflüge nicht nur über dem Schwarzen Meer oder unweit des nordwestrussischen Gebiets Kaliningrad , sondern auch in der Nähe der russischen Militärbasen in Syrien.

