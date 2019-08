Zahlreiche Alarmsirenen sind am Samstag in Südisrael erklungen, um die Zivilbevölkerung vor einem möglichen vom Gazastreifen ausgehenden Beschuss zu warnen. Dies geht aus einer Mitteilung des Pressedienstes der israelischen Armee hervor.

„Alarmsignale ertönten in der Stadt Sderot, im Dorf Ibim, in den Kibbuzen Gewim und Nir Am sowie im Sapir College“, heißt es in der Mitteilung.

Am Vortag hatten die israelischen Verteidigungskräfte eine vom Gazastreifen aus abgefeuerte Rakete abgeschossen und Luftschläge gegen Objekte der palästinensischen Kämpfer in Gaza versetzt. Niemand war dabei zu Schaden gekommen.

asch/ae/sna