„FAZ”-Online-Ausgaben nach Blitzeinschlag in Druckerei kostenlos

Ein Blitz hat am Sonntagabend die Druckerei des Verlags in Mörfelden-Walldorf getroffen und Teile der Produktion lahmgelegt.

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung” hat am Montag ihre Digital-Ausgabe kostenlos zugänglich gemacht, weil ein Blitzeinschlag ihre Druckerei in Hessen lahmgelegt hat. Nun können die Leser aufs Netz ausweichen.

Das Angebot war ohne Login möglich, wie das Blatt nach dem Unwetterschaden am Sonntagabend mitteilte. Zuvor war die Produktion in der Druckerei mit Sitz in Mörfelden-Walldorf teilweise ausgefallen. Durch den Blitzeinschlag wurden außerdem mehrere Druckmaschinen beschädigt. Dadurch wurde die Auslieferung der gedruckten Zeitung imam Montag gehindert.

Laut einer „FAZ“-Sprecherin wird die Zeitung am Dienstag höchstwahrscheinlich wieder wie gewohnt erscheinen.

