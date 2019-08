Geiselnahme in Brasilien: Scharfschützen eröffnen Feuer auf Angreifer – Lage vor Ort, Videos

Im Brasilien ist es zu einer Geiselnahme eines Passagierbusses gekommen. Ein Bewaffneter hatte den Bus an einer Brücke zwischen Rio de Janeiro und Niterói anhalten lassen. Laut letzten Meldungen haben Scharfschützen den Geiselnehmer allerdings erschießen können.

Den Meldungen zufolge hat ein maskierter bewaffneter Mann zahlreiche Passagiere in einem Bus in Brasilien an der Rio-Niterói-Brücke zwischen Rio de Janeiro und Niterói als Geiseln genommen.

Live vom Ort des Geschehens:

Während der Geiselnahme hat er Verhandlungen mit der Polizei geführt. Seine Forderungen waren zunächst unklar.

@PMERJ @wilsonwitzel

Rio de Janeiro dando aula 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

Parabéns a todos os envolvidos, vítimas bem e sequestrador abatido. É assim que tem que ser.#WitzelMelhorGovernador pic.twitter.com/cDXHxw1UjX — Paty Abraham Weintraub N1 🇧🇷 (@PatyBlairBruxin) 20 августа 2019 г.

Instante em que o sequestrador foi atingido, aparentemente na perna, parabéns à polícia pic.twitter.com/tSQuUSHzWW — Diniz 🇧🇷 🇮🇱 🇺🇸 (@dinizsioux) 20 августа 2019 г.

Laut letzten Meldungen hat der Bewaffnete bei seinen Verhandlungen mehrfach kurz den Bus verlassen. Als er sich das dritte Mal blicken ließ, eröffneten Scharfschützen das Feuer auf ihn.

Durch die Schüsse soll er getötet worden sein, berichtet das Portal G1 am Dienstag unter Berufung auf die Militärpolizei.

Alle 37 Menschen an Bord des Busses seien unverletzt geblieben. Der Mann habe eine Spielzeugwaffe gehabt, hieß es. Sein Motiv war zunächst nicht bekannt.

ng/