Reizthema Grönland, Freie Bahnfahrten gefordert, Wegen veganer Ernährung verurteilt

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Donnerstag geschehen ist.

Außenminister der USA und Dänemarks sprechen über Reizthema Grönland

Vor dem Hintergrund der jüngsten Irritationen über den Umgang mit Grönland haben die Chefdiplomaten der USA und Dänemarks miteinander telefoniert. Es sei über eine stärkere Kooperation mit dem Königreich Dänemark – inklusive Grönland - in der Arktis gesprochen worden, teilte das Büro von US-Außenminister Mike Pompeo mit.

Kostenlose Bahnfahrten auch bei Freiwilligendienst gefordert

Weiterer US-Demokrat steigt aus Präsidentschaftsrennen aus

Der Paritätische Gesamtverband fordert kostenlose Bahnfahrten auch für alle Menschen, die einenleisten. Die Bundesregierung solle ihren Blick besser auf dieüberwiegend jungen Menschen in den Freiwilligendiensten richten, die für ein Taschengeld von maximalEuro im Monat echten Einsatz für das Gemeinwesen leisten. Das sagte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider der „”. Vor kurzem war beschlossen worden, dass Soldaten in Uniform ab 1. Januar kostenlos Züge der Deutschen Bahn nutzen dürfen.

Der Gouverneur des US-Bundesstaats Washington, Jay Inslee, hat seinen Rückzug aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur 2020 der Demokraten verkündet. Er sei gegenüber der parteiinternen Konkurrenz offenkundig chancenlos, räumte Inslee in einem Interview des Fernsehsenders MSNBC ein. Seinem zentralen Anliegen, für mehr Klimaschutz zu kämpfen, werde er aber weiter Gehör verschaffen.

Indonesien blockiert Internet

Nach drei Tagen der Proteste für Autonomie und gegen Polizeigewalt hat Indonesiens Regierung das Internet in seinen Provinzen Papua und Westpapua blockiert. Die Sperre bleibe so lange bestehen, bis sich die Lage auf der betroffenen Insel Neuguinea wieder normalisiert habe, sagte ein Sprecher des Ministeriums für Telekommunikation am Donnerstag.

Elternpaar wegen streng veganer Ernährung der Tochter verurteilt

Wegen der streng veganen Ernährung seiner kleinen Tochter ist ein Elternpaar aus Australien zu jeweils 300 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Um eine Gefängnisstrafe kamen die 33-jährige Mutter und der 35-jährige Vater am Donnerstag in Sydney herum. Die beiden hatten ihr Baby in den ersten anderthalb Lebensjahren strikt ohne Fleisch oder andere Lebensmittel von Tieren ernährt. Das Mädchen bekam Obst, Haferflocken, Kartoffeln, Reis, Tofu, Brot, Erdnussbutter und Reismilch.