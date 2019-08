„Daniella und Quentin Tarantino sind sehr erfreut mitzuteilen, dass sie ein Baby erwarten“, zitierte „People“ das Paar.

Der weltbekannte Filmemacher und die israelische Sängerin sind seit November 2018 miteinander verheiratet. Für Tarantino ist es

Zuvor hatte Tarantino erklärt, wenn er einen Film mache, dann beschäftige er sich nur damit, und weder Frau noch Kinder könnten ihm im Weg stehen.

In diesem Jahr ist der neunte Film von Tarantino, „Once Upon a Time in Hollywood“, erschienen.

ak/sb