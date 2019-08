Auf einer Autostraße in Moskau ist es zu einem Vorfall gekommen, der derzeit in Russland viele Herzen bewegt. Ein Mann ließ seinen Hund solange neben dem eigenen Auto an der Leine herlaufen, bis dieser vor Erschöpfung zusammenbrach. Ein Autofahrer filmte zuerst – griff dann aber ein. Das Netz fordert derweil eine harte Strafe.