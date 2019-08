Berlin: Ermittlungen zu getötetem Mann laufen weiter

„Wir sind auch heute weiterhin damit beschäftigt“, so ein Polizeisprecher am Samstag. Früher am Samstagmorgen hieß es von der Polizei, dass es keine neuen Erkenntnisse gegeben habe.

Der Mord war am Freitagmittag in einem kleinen Park nahe der Spree geschehen. Noch am Nachmittag gab es laut Staatsanwaltschaft eine Festnahme. Die Polizei sprach von einem Radfahrer, der unter Verdacht stehe.

Am gestrigen Abend sollen Taucher der Polizei nach dpa-Informationen die Tatwaffe, eine Pistole, am Holsteiner Ufer in der Spree gefunden haben – nur wenige Meter vom Tatort entfernt. Auch das Fahrrad soll dort gefunden worden sein. Den Informationen zufolge soll der Täter dem Opfer in den Kopf geschossen haben.

