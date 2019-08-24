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17:57 24 August 2019
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    Russland feiert 350. Jahrestag seiner Staatsflagge

    Russland feiert 350. Jahrestag seiner Staatsflagge – Fotos und Videos

    © Sputnik / Jewgenij Bijatow
    Panorama
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    Die russische Flagge gibt es seit nunmehr 350 Jahren. Aus diesem Anlass haben sich laut der Sprecherin des Innenministeriums Russlands, Irina Wolk, am Samstag mehr als 100.000 Menschen zu einem Konzert auf dem Sacharow-Prospekt in Moskau eingefunden.

    Bei der feierlichen Veranstaltung sollen zahlreiche Pop-Sänger und Bands aufgetreten sein. Zuvor soll dort auch ein Flashmob „Flagge-Rekordhalter” stattgefunden haben.

    Mehr als tausend Teilnehmer haben im Zuge der Aktion eine riesige dreifarbige Komposition aus insgesamt 2000 kleineren Flaggen russischer Städte sowie von gesellschaftlichen Organisationen gestaltet.

    Großes Feuerwerk am Tag Russlands in Moskau
    © Sputnik / Ewgenij Bijatow
    Moskau: Großes Feuerwerk am Tag Russlands
    Danach wurde über der Straße eine Flagge in den Landesfarben Weiß-Blau-Rot hochgehoben.  Von oben war darauf der Staatsname in Großbuchstaben zu lesen.

    Den Flashmob hatten Freiwilligen-Organisationen aus Moskau, wie die Molodaja Gwardija (auf Deutsch: Junge Garde) der Partei „Einiges Russland”, initiiert.

    Der Tag der russischen Flagge wird im Land seit 1994 am 22. August begangen.

    jeg/gs/sna

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