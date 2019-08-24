Russland feiert 350. Jahrestag seiner Staatsflagge – Fotos und Videos

Bei der feierlichen Veranstaltung sollen zahlreiche Pop-Sänger und Bands aufgetreten sein. Zuvor soll dort auch ein Flashmob „Flagge-Rekordhalter” stattgefunden haben.
Проспект Сахарова , 10 мин назад pic.twitter.com/vVVkvhZOky— Московский транспорт (@DtRoad) 24 августа 2019 г.
флешмоб "Флаг - рекордсмен" на Сахарова с высоты птичьего полета. 500 метров, 2 тысячи флагов городов России и общественных организаций. Выглядит масштабно. pic.twitter.com/r0f4t0CgEi— Юрий (@jorgenews85) 24 августа 2019 г.
Флешмоб «Флаг-рекордсмен» зарегистрирован в Книге рекордов России. На проспекте Сахарова развернули гигантское полотно из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций. С высоты из них вырисовывается слово «Россия». pic.twitter.com/FedFQ5Lqgy— Raykill (@Kirzon4ik) 24 августа 2019 г.
Mehr als tausend Teilnehmer haben im Zuge der Aktion eine riesige dreifarbige Komposition aus insgesamt 2000 kleineren Flaggen russischer Städte sowie von gesellschaftlichen Organisationen gestaltet.
Флешмоб «Флаг-рекордсмен» зарегистрирован в Книге рекордов России. На проспекте Сахарова развернули гигантское полотно из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций. С высоты из них вырисовывается слово «Россия». pic.twitter.com/kLCbOWd7MN— Москва 24 (@infomoscow24) 24 августа 2019 г.
Участники акции "Флаг-рекордсмен" развернули на проспекте Сахарова полотно, состоящее из 2 тысяч флагов российских городов, а также общественных организаций. На получившемся полотне читается слово "Россия", сложенное из цветов триколора. pic.twitter.com/Mbtc0tYF7n— Актуальная Политика (@Current_policy) 24 августа 2019 г.
Флаг-рекордсмен в честь Дня российского триколора вошел в Книгу рекордов России, как самое большое полотно с флагами муниципалитетов РФ— ПроНик (@KrylovCrylow) 24 августа 2019 г.
Общая площадь полотен - 2541 кв.м. pic.twitter.com/TTQPILHnhT
Den Flashmob hatten Freiwilligen-Organisationen aus Moskau, wie die Molodaja Gwardija (auf Deutsch: Junge Garde) der Partei „Einiges Russland”, initiiert.
И вот, мы уже на месте, на концерте! Только что заценили флешмоб «Флаг-Рекордсмен». Масштабы впечатляют. Посылаю всем заряд позитива!) ✌🏻#деньфлага #россия pic.twitter.com/fXCl2yjcxD— Романова Анастасия (@tasyromanova) 24 августа 2019 г.
Есть рекорд! В Москве развернули "Флаг-рекордсмен" 🇷🇺— Москва FM (@92fmru) 24 августа 2019 г.
Из цветов российского флага сложено слово "Россия". В акции участвовала тысяча человек. Общий размер флага – 120×20 метров.
Подробнее: https://t.co/McnJVo6w82
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков pic.twitter.com/jcHJ2PMN6E
Der Tag der russischen Flagge wird im Land seit 1994 am 22. August begangen.
jeg/gs/sna
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