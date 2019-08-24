Russland feiert 350. Jahrestag seiner Staatsflagge – Fotos und Videos

Флешмоб «Флаг-рекордсмен» зарегистрирован в Книге рекордов России. На проспекте Сахарова развернули гигантское полотно из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций. С высоты из них вырисовывается слово «Россия». pic.twitter.com/FedFQ5Lqgy