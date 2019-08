Flugzeug kollidiert mit Hubschrauber auf Mallorca: Mindestens fünf Tote – Fotos

An Bord des Hubschraubers befanden sich ABC zufolge vier Menschen, in dem Flugzeug saß nur der Pilot. Reuters berichtet allerdings, dass an Bord des Flugzeugs zwei Menschen gewesen seien, und drei – an Bord des Hubschraubers. Alle Insassen kamen ums Leben.

​Zu dem Unglück kam es am Sonntagnachmittag in einer ländlichen Gegend der Gemeinde Inca in der zentralen Region der Insel. Feuerwehrleute sowie Beamte der Polizei und der Zivilgarde sind vor Ort im Einsatz, berichtet das Portal.

Die Ursachen des Unfalls seien derzeit nicht bekannt, hieß es.

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez sprach per Twitter sein Beileid den Familien der Opfer aus.

