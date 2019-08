WM-Affäre: Gericht lässt Anklage gegen ehemalige DFB-Funktionäre zu

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat die Anklage gegen die früheren DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in der WM-Affäre zugelassen.

„Nach vorläufiger Bewertung liegt ein hinreichender Tatverdacht dafür vor, dass die vier Angeklagten im Zusammenhang mit der als Betriebsausgabe – Kostenbeteiligung FIFA-Gala 2006 – bezeichneten Rückzahlung eines Darlehens an den Fußballer F.B. in Höhe von 6,7 Mio. € im Jahr 2006 eine Steuerhinterziehung bzw. Beihilfe zur Steuerhinterziehung begangen haben“, hieß es in einer offiziellen Mitteilung.

PI: Anklage gegen 4 ehemalige #Sportfunktionäre wegen des Verdachts der #Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit der #WM2006 zugelassen. Hinreichender Tatverdacht, dass Zahlung von € 6,7 Mio. zu Unrecht als Betriebsausgabe (#FiFa-Gala) bezeichnet wurde.https://t.co/2kOb6I7MJ0 — Oberlandesgericht_FfM (@OLG_Frankfurt) August 26, 2019

​

Anfang des Monats waren Theo Zwanziger, Horst R. Schmidt und Urs Linsi von der Schweizer Bundesanwaltschaft wegen der weiterhin dubiosen Millionenzahlungen rund um die Fußball-WM 2006 wegen des Verdachts des Betrugs in Mittäterschaft und Wolfgang Niersbach wegen des Verdachts des Betrugs in Gehilfenschaft angeklagt worden.

Der in der Mitteilung des OLG als „Fußballer F.B.“ abgekürzte Franz Beckenbauer gehört beim Verfahren in Frankfurt nicht zu den Beschuldigten.

Der Beschluss ist nicht anfechtbar. Die Hauptverhandlung wird vor dem Landgericht Frankfurt am Main geführt werden.

ak/ae/dpa