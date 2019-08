Der langjährige Chef des VW-Autokonzerns Ferdinand Piëch ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Medienberichten zufolge soll er am Sonntag in einem Restaurant im bayerischen Rosenheim vor den Augen seiner Frau kollabiert sein.

Der 82-Jährige wurde nach einem Restaurantbesuch in ein Krankenhaus gebracht, wo er verstarb. Zunächst hatte die „Bild” darüber berichtet. Die genaue Todesursache sei derzeit noch unklar.

Piëch wurde am 17. April 1937 in Wien geboren. Nach dem Besuch des Schweizer Internats „Lyceum Alpinum Zuoz” studierte er Maschinenbau an der ETH Zürich (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich). Seine Diplomarbeit schrieb er über die Entwicklung eines Formel-1-Motors.

„Auto- und Technikfreak”

Medien bezeichneten ihn als leidenschaftlichen „Auto- und Technikfreak”. „Autos bauen”, nannte er einmal als sein größtes Hobby, was er auch fast sein ganzes Leben tat, schreibt „Handelsblatt”.

Lange Jahre war der Enkel des Firmengründers und VW-Käfer-Entwicklers Ferdinand Porsche Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen AG. Im April 2015 legte er sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrates sowie alle seine Aufsichtsratsmandate innerhalb des Volkswagen-Konzerns nieder.

ai/gs