Wegen Verdachts auf Brandstiftung: Deutscher auf Mallorca verhaftet

Wie Regionalmedien am Dienstag berichten, wurde der 45-Jährige am Vortag in einer Waldgegend von Son Quint nordwestlich der Inselhauptstadt Palma festgenommen.

Bei dem Verdächtigten soll es sich um einen früheren Angehörigen der Bundeswehr handeln. Die Polizei bestätigte auf Anfrage, dass er vorige Woche absichtlich insgesamt drei Brände in den Wäldern um das Bergdorf Esporles im Nordwesten von Mallorca sowie in Son Quint unweit von Palma entfacht hatte. Dadurch seien etwas mehr als 8000 Quadratmeter Pinienwald zerstört worden, hieß es.

Mutmaßlicher Brandstifter polizeibekannt

Als die Beamten ihn festnehmen wollten, habe der Deutsche Widerstand geleistet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er sich schon seit vielen Monaten auf der spanischen Urlaubsinsel aufgehalten haben und der örtlichen Polizei bekannt gewesen sein. In der Vergangenheit habe es Auseinandersetzungen zwischen ihm und den spanischen Beamten gegeben.

jeg/ae/dpa