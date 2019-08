Bundeswehreinsatz gegen Borkenkäfer in Sachsen läuft an

Die Bundeswehr hat in Sachsen mit letzten Vorbereitungen ihres Einsatzes gegen den Borkenkäfer begonnen. Die Soldaten seien seit Dienstagmorgen auf dem Weg zu ihren Einsatzorten in den Wäldern, teilte ein Sprecher des Staatsbetriebs Sachsenforst mit.

Das Militär soll bei der Aufbereitung und dem Abtransport des von Borkenkäfern geschädigten Holzes in den Wäldern helfen.

„Das Schadholz muss so schnell es geht aus dem Wald transportiert werden, um die weitere Ausbreitung des Borkenkäfers einzudämmen”, wie Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) zuvor mitgeteilt hatte.

Seit Oktober 2017 wurden in den sächsischen Wäldern 5,2 Millionen Kubikmeter Schadholz durch Sturm, Schneebruch und Insekten erfasst, wie er weiter sagte. Im Staatswald, der 39 Prozent der Gesamtwaldfläche umfasst, seien die Altschäden mittlerweile zum großen Teil aufgearbeitet.

Zuvor war berichtet worden, dass die Bundeswehr Anfang August mit der Durchführung einer anderen „ungewöhnlichen” Mission beauftragt wurde. Laut der „Welt” sollten die Soldaten und Soldatinnen in der Umgebung der mecklenburgischen Stadt Ueckermünde am Stettiner Haff dabei helfen, unter anderem daszu beseitigen und denentfernen. Zu diesem dreitägigen Einsatz in Ueckermünde waren rund 100 Angehörige des Jägerbataillons 413 aus Torgelow mit Schaufeln und Hacken ausgerückt.

ai/dpa