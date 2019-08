Nordkorea entwickelt U-Boote mit ballistischen Raketen? – USA finden Beweise dafür

Satelliten-Fotos zeugen laut dem Forschungsprojekt „Beyond Parallel“ von der Entwicklung eines neuen raketentragenden U-Bootes in Nordkorea und von der Vorbereitung neuer Tests dieser Waffen. Dies ist einer Mitteilung des Projektes zu entnehmen, das vom US-Center for Strategic and International Studies (CSIS) gesponsert wird.