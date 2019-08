Prächtiger Weißer Hai sagt Bootpassagieren „Hallo“ – Video aus unmittelbarer Nähe

Vor Cape Cod konnten Passagiere eines Bootes einen großen Hai aus unmittelbarer Nähe bestaunen. Dieser kam direkt zum Boot und stupste es mit der Nase an, was fast wie ein wortloses „Hallo“ aussah.

Am Dienstag war für mehrere Insassen eines Bootes, das eigentlich auf Hummerjagd war, der Ausflug zu einer Begegnung mit einem Weißen Hai geworden. Sie konnten dabei ein Video aufnehmen, wie der Raubfisch gemächlich auf das Boot zu schwimmt, es kurz mit der Nase anstubzt und wieder umkehrt.

Das Video wurde auf der Facebook-Seite der Atlantic White Shark Conservancy geteilt.

Der Hai soll sich in dieser Gegend aufgehalten haben, weil direkt in der Nähe ein Buckelwal-Kadaver im Wasser trieb. Der Kadaver ist ebenfalls zu sehen, allerdings in einem anderen Video. Beide wurden von Matty Riley bereitgestellt.

Möglicherweise wollte der Raubfisch „schauen“, wer da auf seine Beute zusteuert und ob er um seine Mahlzeit fürchten muss.

Laut US-Medien ist die Hai-Sichtung an sich nichts Ungewöhnliches.

Es sei gerade jetzt „eine Zeit hoher Haiaktivitäten (…). In diesem Monat haben bereits viele Sichtungen und Strandschließungen stattgefunden“, so das Nachrichtenportal der Stadt Boston.

