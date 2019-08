„Nichts mit Russland zu tun“: Moskau kommentiert Mord an Georgier in Berlin

Kremlsprecher Dmitri Peskow hat am Mittwoch den Medien zufolge gesagt, dass es keine Verbindungen zu offiziellen Stellen in Moskau wegen der Todesschüsse auf einen Georgier in Berlin gebe. Für weitere Informationen verwies der Pressesprecher des Präsidenten Wladimir Putin auf das Außenministerium in Moskau.