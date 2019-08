Eine Million gegen Zwangspause in England, Sterne und Sozialdemokraten wollen in Italien regieren

Nachrichtenüberblick: Über eine Million gegen Zwangspause im britischen Parlament; Sterne und Sozialdemokraten wollen in Italien regieren; Militärmission in Straße von Hormus läuft; Facebook verschärft Regeln zur Wahlwerbung; Drogenschmuggler in Vietnam zum Tode verurteilt

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Donnerstag geschehen ist.

Über eine Million gegen Zwangspause im britischen Parlament

Die Online-Petition gegen die vom britischen Premier Boris Johnson geforderte Zwangspause des Parlaments hat bereits die Millionen-Grenze geknackt. Am frühen Morgen waren rund 1,1 Millionen virtuelle Unterschriften registriert. Die Initiatoren verlangen, dass das Parlamentsgeschehen nicht unterbrochen wird, solange Großbritannien den Austritt aus der EU nicht verschiebt oder seinen Austrittsantrag zurückzieht. Johnson hatte angekündigt, dem Unterhaus noch vor dem EU-Austritt am 31. Oktober eine mehrwöchige Zwangspause aufzuerlegen. Königin Elizabeth II. gab dem Antrag statt.

Sterne und Sozialdemokraten wollen in Italien regieren

Militärmission in Straße von Hormus läuft

In Italien ist eine Koalition ausundin greifbare Nähe gerückt. Beide Parteien einigten sich darauf, dass der bisherige Ministerpräsidentauch das neue mögliche Kabinett anführen soll. Es wird erwartet, dass Staatschefdem parteilosen Conte heute den Auftrag gibt, die Regierungskoalition zu bilden. Diese würde vor allem den Chef der Lega,, ausbooten. Der hatte das Bündnis aus Sternen und Lega platzen lassen und auf eine Neuwahl spekuliert.

Die von den USA geführte Militärmission zum Schutz des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums bereits voll im Gang. Neben dem US-Militär seien auch Kräfte aus Großbritannien, Australien und Bahrain beteiligt, sagte Verteidigungsminister Mark Esper. Die USA seien zudem mit mehreren anderen Ländern im Gespräch und gingen davon aus, dass sich noch weitere Staaten der Operation Sentinel genannten Mission anschließen würden, sagte Esper.

Facebook verschärft Regeln zur Wahlwerbung

Drogenschmuggler in Vietnam zum Tode verurteilt

Facebook will vor der US-Präsidentschaftswahl 2020 seine Transparenz bei Wahlwerbung verstärken. Die Menschen sollten wissen, wer versucht, ihre Wahl zu beeinflussen, und Werbekunden sollten nicht in der Lage sein zu verschleiern, wer für die Anzeigen zahlt, teilte das soziale Netzwerk auf seinem US-Blog mit. Facebook war seit dem Skandal um mutmaßliche Einmischung in die US-Präsidentenwahl 2016 zunehmend unter Druck geraten, seine Transparenz zu verbessern.

Wegen Drogenschmuggels ist ein 24 Jahre alter Mann aus dem südostasiatischen Land Laos in Vietnam zum Tode verurteilt worden. Der Mann war im Oktober vergangenen Jahres bei einer Routinekontrolle von der Polizei mit mehr als 300 Kilogramm der synthetischen Droge Crystal Meth erwischt worden, die er auf seinem Lastwagen versteckt hatte. Das Rauschgift war in Teebeuteln verpackt.