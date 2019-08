„Übliches Training“: Nato kündigt Übungen im Kosovo an

Vor dem Hintergrund der instabilen politischen Lage in der autonomen Provinz Kosovo und Metochien in Serbien hat die Kosovo-Truppe unter der Leitung der Nato (kurz KFOR) für die kommenden Tage Übungen in dieser Region angekündigt. Das folgt aus einer Mitteilung der KFOR, die in der Nacht auf Donnerstag veröffentlicht wurde.