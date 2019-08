UFC: Amerikaner Covington weiß, wer im Kampf Khabib vs. Dustin gewinnt

„Dustin wird Khabib in Stücke reißen. Dustin könnte Khabibs Versuche aufhalten, den Gegner zu Boden zu bringen. Poirier ist gut im Stehen, er besitzt ausgezeichnete Boxfähigkeiten. Und Khabib hat nicht den stärksten Kiefer, er kann mit einem Aufwärtshaken erwischt werden. Im Kampf mit Michael Johnson hat es Khabib bereits zu spüren bekommen. Ich denke, dass Dustin einen geeigneten Plan für den bevorstehenden Kampf hat, deshalb wird er Champion werden “, zitierte der YouTube-Kanal „TheScoreMMA“ Covington.

Nurmagomedov wird am 7. September zur MMA zurückkehren: Der Titelkampf zwischen ihm und dem US-Amerikaner Dustin Poirier findet in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Abu Dhabi, statt. Der Russe gilt derzeit als der ungeschlagene UFC-Weltmeister in der Leichtgewichtsklasse: Er konnte 27 Siege bei 27 UFC-Duellen feiern.

pd/sb