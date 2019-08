Rammstein-Sänger Lindemann macht berührendes Foto mit seiner Mutti publik

Der Frontmann der deutschen Rockband Rammstein, Till Lindemann, hat am Donnerstag in seinem Instagram-Account ein Bild gepostet, das ihn mit seiner Mutter Brigitte zeigt.

Bei dieser Aufnahme sprechen viele Medien von einer kleinen Sensation, weil der Sänger nur selten Details aus seinem Privatleben offenbart.

Das Foto wurde womöglich am Schweriner See aufgenommen, weil laut der „Ostsee Zeitung“ seine Mutter Brigitte in einem „23-Seelendorf zwischen Bad Kleinen und Bobitz, unweit des Schweriner Sees“ lebt. Lindemann wuchs auch dort auf.

„Wenn Till hier ist, will er seine Ruhe haben. Und das ist auch gut so“, erzählte ein Nachbar gegenüber der Zeitung im Juni.

Das jüngste Foto sorgte für zahlreiche Kommentare im Account des Sängers:

„Dieses Bild ist so persönlich, so intensiv und einfach unglaublich wundervoll“, so ein User.

„Bilder sagen mehr als 1000 Worte…“, hieß es in einem weiteren Kommentar.

„Ohne Dich, kann ich nicht sein...ohne Dich....“, wird der Text des berühmten Liedes der Band zitiert.

„Wunderschönes Bild ❤️ ❤️ man sollte sich um seine liebm kümmern und lieben so lange man sie hat! Du machst das voll kommen richtig!“

Auch russische Instagram-Nutzer schrieben ihm fleißig. Die meisten wünschten Lindemanns Mutter Gesundheit und viele Lebensjahre:

„Das ist so nett“, so ein User.

„Ganz herzlich (wünsche ich) Gesundheit und viele Lebensjahre der wunderbaren Frau, die der Welt eine Person wie Sie geschenkt hat“, schrieb loras_clegane.

„Viel Gesundheit für die Mutter und danke für den Sohn!“.

