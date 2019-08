Waldbrände in Bolivien: Präsident Morales über Russlands Hilfe bei Löscharbeiten

„Ein Flugzeug Il-76 wird in vier bis fünf Tagen aus Russland eintreffen und soll 50.000 Liter Wasser bringen. Bolivien wird dabei nur die Betriebskosten bezahlen müssen“, teilte Morales im Fernsehen mit.

Bei der Brandbekämpfung sind jetzt mehrere Flugzeuge und Hubschrauber sowie 4000 Personen – Militärangehörige, Feuerwehrleute und Freiwillige – im Einsatz. Zuvor hatte Präsident Morales persönlich an den Löscharbeiten in der Region Chiquitanía teilgenommen.

Laut Umweltexperten sind in Bolivien neben dem Urwald auch 500 Tierarten gefährdet, darunter Jaguare und Tapire. Bolivien umfasst in seinen Staatsgrenzen zehn Prozent der sechs Millionen Quadratkilometer des Amazonas-Urwalds. Nach Angaben des von Experten aus sechs Anrainerstaaten gebildeten Amazonas-Netzwerkes RAISG sind 88 Prozent der zwischen 2005 und 2018 registrierten Brände in Bolivien in der Amazonasregion im benachbarten Brasilien ausgemacht worden.

ls/ae