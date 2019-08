Tödlicher Angriff mit Messer und Küchenspieß in Lyon: Identität des Angreifers genannt – Video

Zwei bewaffnete Männer haben am Samstagnachmittag in Lyon auf dem Parkplatz vor der U-Bahn-Station Laurent Bonnevay mehrere Personen angegriffen. Zunächst hieß es, dass es sechs Verletzte gebe. Nach aktuellen Informationen gibt es ein Todesopfer und mindestens neun Verletzte.

Ein großangelegter Polizeieinsatz ist in Lyon im Gange, nachdem mehrere Passanten in der Nähe der U-Bahnstation Laurent Bonnevay in Villeurbanne von zwei Männern mit Messern angegriffen wurden.

Nach anderen Informationen war einer der beiden Angreifer mit einem Messer bewaffnet, der andere hätte einen Küchenspieß gehabt.

Nach den aktuellen Meldungen gibt es ein Todesopfer und neun Verletzte.

Einer der Angreifer wurde festgenommen, der andere ist noch auf freiem Fuß.

Wie der französische Sender BFMTV mit Verweis auf eigene Quellen berichtet, ist die Identität eines Angreifers bekannt geworden.

Es handelt sich um einen Afghanen, der sich in Frankreich um Asyl beworben hatte.

Laut einem von einem der Zeugen auf Twitter veröffentlichten Video wurde der Angreifer kurz vor dem Eintreffen der Polizei von Passanten zur Ruhe gebracht.

On le voit ici maîtrisé par des passants. (assis devant l'ascenseur) pic.twitter.com/gDLhJ5lWX0 — Alex 🌍 (@Khas_sf) 31 августа 2019 г.

​Drei der Verletzten sollen sich in einem schweren Zustand befinden, einer davon sogar im kritischen Zustand.

Weiteres Video vom Ort des Geschehens:

Der Mann soll der Polizei zuvor unbekannt gewesen sein. Ein terroristischer Hintergrund werde derzeit nicht in Betracht gezogen, heißt es weiter vom ​BFMTV.

Die konkreten Motive für die Attacke sind derzeit unklar.

ng/