Champions League: Endspiel soll 2021 in St. Petersburg stattfinden – Medien

Das Champions-League-Finale 2021 findet in St. Petersburg statt. Dies teilt die Nachrichtenagentur Associated Press unter Berufung auf „zwei Personen mit Kenntnis vom Prozess“ mit.

Demnach wird das Spiel in der Gazprom-Arena, dem Heimstadion des FC Zenit St. Petersburg, ausgetragen, wo 62.315 Zuschauer Platz finden.

Das Champions-League-Finale 2022 findet im Stadion des FC Bayern München, in der Allianz Arena, statt, 2023 ist das Londoner Wembley-Stadion Gastgeber.

In der Gazprom-Arena in St. Petersburg wurden sieben Spiele der WM 2018 ausgetragen. Darüber hinaus werden dort vier Partien der Europameisterschaft 2020 gespielt.

Die Auswahl des Austragungsortes für das Champions League-Finale 2021 wurde am 28. September eingeleitet. Die Bewerbungsfrist war am 15. Februar abgelaufen. Offiziell werden die Stadien auf einer Sitzung des Uefa-Exekutivkomitees in Ljubljana am 24. September 2019 bekanntgegeben.

Russland war bisher einmal Gastgeber des Champions League-Finales: Im Mai 2008 fand das entscheidende Spiel im Luschniki-Stadion in der russischen Hauptstadt Moskau statt. 2020 wird das Finale im Olympiastadion in Istanbul ausgetragen.

