Störung bei mobilem Internet: Nordosten Deutschlands lahmgelegt

Wer am Dienstagvormittag Nachrichten über WhatsApp verschicken oder per Handy im Netz surfen wollte, hatte möglicherweise Probleme: Anscheinend war das mobile Internet in gesamten Nordosten Deutschlands – inklusive Berlin – vorübergehend nicht erreichbar. Die Begründung der Netzbetreiber gibt allerdings Rätsel auf.