Russland baut Infrastruktur seiner Militärbasen in Syrien aus

Laut Schoigu werden gegenwärtig der Schutz und die Bewahrung der Waffen und Militärtechnik des russischen Kontingents sowie die Förderung von dessen Kampfbereitschaft in den Vordergrund gerückt.

So werde in der Militärbasis Hmeimim die Infrastruktur für die russische Luftwaffengruppe ausgebaut, sagte er am Dienstag in einer Telekonferenz. Im Hafen Tartus würden Objekte zur Reparatur der russischen Kriegsschiffe eingerichtet.

Bei der Einrichtung der Infrastruktur würden unter anderem auch mögliche negative Faktoren berücksichtigt, „von den Klimabedingungen bis hin zu plötzlichen Terrorangriffen“, so Schoigu. Auf weitere Details ging er nicht ein.

asch/gs/sna