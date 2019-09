Mehr als 200 mysteriöse Krankheitsfälle: E-Zigaretten verursachen „Epidemie“ in USA

Bei den Betroffenen, von denen die meisten ansonsten gesund sind, handelt es sich demnach um Teenager und junge Erwachsene im Alter von etwa 20 Jahren. Sie beschweren sich über Atemnot und Müdigkeit. Zu den Krankheitssymptomen gehören unter anderem Fieber und Erbrechen.

Dr. Melodi Pirzada vom NYU Winthrop Hospital in New York, die in diesem Sommer Patienten mit mysteriösen und lebensbedrohlichen Lungenerkrankungen behandelte, sagte laut der Zeitung:

„Vaping (beziehungsweise Rauchen von E-Zigaretten – Anm. d. Red.) ist sehr, sehr gefährlich. Wir hatten bereits einen Todesfall in Illinois und brauchen keinen weiteren“.

Das Problem nähere sich in seinem Ausmaß einer „Epidemie” an, betonte sie.

Die Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) habe am vergangenen Freitag eine Warnung für Teenager und andere E-Zigaretten-Nutzer herausgegeben, in der sie zum Verzicht auf den Kauf von auf den Straßen angebotenem Cannabis sowie modifizierten Rauchgeräten aufrufe.

Todesfall nach Vaping in Illinois

Im US-Bundesstaat Illinois war Ende August ein Mann nach Angaben des zuständigen Gesundheitsministeriums in Folge einer ungeklärten Lungenerkrankung gestorben. Er soll einen Vaporizer benutzt haben und danach mit Atembeschwerden in eine Klinik gebracht worden sein.

jeg/gs