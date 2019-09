Freunde und Angehörige der Opfer der Geiselnahme in der südrussischen Stadt Beslan lassen Papierlaternen in den Himmel steigen.

Am 1. September 2004 hatten Terroristen in einer Schule von Beslan 1128 Kinder und Erwachsene in ihre Gewalt gebracht und drei Tage als Geiseln – bis zum 3. September – gehalten.

In diesen Tagen und bei der Befreiungsaktion kamen insgesamt 334 Menschen, darunter 186 Kinder, ums Leben.